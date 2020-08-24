Наш регион расположился на шестой строчке рейтинга

Курская область вошла в десятку регионов по инвестиционной привлекательности АПК. Наш регион расположился на шестой строчке. Рейтинг составил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, сообщает официальный сайт региональной администрации. В лидерах - Московская область, Краснодарский край, Ростовская область. Замыкает топ-10 Ставропольский край.Каждый регион эксперты оценивали с точки зрения объема вырученных средств от производства готовой сельхозпродукции на единицу посевных площадей, транспортной доступности до рынков сбыта, стоимостной доли отрасли в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, рентабельности отрасли и потенциала для дальнейшего роста.Все регионы, попавшие в рейтинг, обладают существенным потенциалом для увеличения производства продукции агропромышленного сектора как за счет роста эффективности производства, так и увеличения глубины переработки, пояснили в Центре отраслевой экспертизы.