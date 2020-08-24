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Курянин не запер гараж и лишился дрели, болгарки и кейса с шуруповертом

Открытая дверь привлекла проходящего мимо рецидивиста
Курянин не запер гараж и лишился дрели, болгарки и кейса с шуруповертом

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31-летний житель Курска не запер ворота своего гаража  по Школьному переулку на время отъезда и лишился некоторых вещей. 

Открытая дверь привлекла проходящего мимо горожанина. Он, к слову, ранее уже был судим. Злоумышленник проник в помещение и вынес электродрель, болгарку и кейс с шуруповертом. Сумма ущерба составила порядка 7 тысяч рублей.

Полицейским удалось найти и задержать подозреваемого в краже. 29-летний курянин признался, что продал электроинструменты в тот же день случайному прохожему всего за 2 тысячи рублей, а деньги потратил на собственные нужды. 

Возбуждено уголовное дело. Похитителю грозит до 5 лет лишения свободы.

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