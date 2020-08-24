В Курске сократят количество маршрутов общественного транспорта
Уменьшится число маршруток на улице Ленина
Как отметил председательрегионального комитета транспорта и автомобильных дорог Владимир Муравьев, анализ экспертов показала, что количество общественного транспорта на курских улицах крайне избыточно, а многие маршруты дублируются.
Окончательный вариант транспортного планирования разработчики представят к концу года. После того, как новую транспортную схему утвердит Минтранс, регион сможет получить в 2022 году федеральное финансирование на обновление парка общественного транспорта. Роман Старовойт поручил уже сейчас проработать возможность создания современной площадки для базирования автобусов.
Параллельно ведется работа по передаче транспорта от «Мосгортранса». К концу этого года Курск получит 40 автобусов и 20 троллейбусов.