Уменьшится число маршруток на улице Ленина

В Курске сократят количество маршрутов общественного транспорта со 101 до 91. Большинство из них станут короткими и подвозящими к магистральным маршрутам. Также должно уменьшиться число автобусов малой вместимости на улице Ленина. Об этом говорили на совещании по вопросам развития транспортного комплекса региона, которое провел губернатор. Специалисты московского Научно-исследовательского института автотранспорта представили главе региона первые наработки новой маршрутной сети города.Как отметил председательрегионального комитета транспорта и автомобильных дорог Владимир Муравьев, анализ экспертов показала, что количество общественного транспорта на курских улицах крайне избыточно, а многие маршруты дублируются.Окончательный вариант транспортного планирования разработчики представят к концу года. После того, как новую транспортную схему утвердит Минтранс, регион сможет получить в 2022 году федеральное финансирование на обновление парка общественного транспорта. Роман Старовойт поручил уже сейчас проработать возможность создания современной площадки для базирования автобусов.Параллельно ведется работа по передаче транспорта от «Мосгортранса». К концу этого года Курск получит 40 автобусов и 20 троллейбусов.