Трагическое ЧП произошло накануне вечером

Курский Следком выясняет обстоятельства гибели двух сотрудников «Грибной радуги» в коллекторе на территории предприятия.Известно, что вечером в воскресенье, 23 августа один из них спустился в коллектор, чтобы проверить состояние пожарного колодца. Внезапно ему стало плохо, на помощь спустился второй мужчина и тоже потерял сознание. По предварительной информации, они задохнулись от скопившегося в колодце газа.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет дана оценка действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ и принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК России по Курской области.Как отметил председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, подобные работы нельзя проводить без страховки и специальных средств спасения. По технике безопасности технические колодцы нужно периодически проветривать, в особенности перед проведением каких-либо работ внутри. В случае возникновения подозрительного запаха или каких-либо других непредвиденных ситуаций необходимо незамедлительно вызывать спасателей.