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Лента новостей / Происшествия

В Следственном комитете рассказали подробности гибели 5-летнего ребенка в Курске

Малыш выпал из окна 10-го этажа в субботу вечером
В Следственном комитете рассказали подробности гибели 5-летнего ребенка в Курске

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В Следственном комитете рассказали подробности гибели 5-летнего ребенка в Курске. Малыш выпал из окна 10-го этажа одного из многоквартирных домов на улице Карла Маркса в субботу вечером. 

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий следователи установили, что примерно в 22 часа 40 минут ребенок, оставшись один в комнате, открыл окно, облокотился на москитную секту на окне и выпал.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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