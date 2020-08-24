гибели 5-летнего ребенка в Курске. Малыш выпал из окна 10-го этажа одного из многоквартирных домов на улице Карла Маркса в субботу вечером.В Следственном комитете рассказали подробности
В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий следователи установили, что примерно в 22 часа 40 минут ребенок, оставшись один в комнате, открыл окно, облокотился на москитную секту на окне и выпал.
Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В Следственном комитете рассказали подробности гибели 5-летнего ребенка в Курске
Малыш выпал из окна 10-го этажа в субботу вечером