Ночью под Курском сгорело кафе

Пожар произошел селе Журавлино Октябрьского района

Минувшей ночью произошел пожар в кафе в селе Журавлино Октябрьского района. Сообщение о ЧП поступило в «Службу спасения» в половину первого. Спустя четыре минуты экстренные службы были на месте, еще пять минут огнеборцам потребовалось, чтобы полностью ликвидировать пламя.





В результате пожара в одноэтажном кафе с цокольным помещением огонь уничтожил часть потолочного перекрытия, повредил часть перекрытия, повредил кровлю, также частично уничтожено и повреждено имущество, находившееся внутри кафе.





Ущерб и причина пожара устанавливаются.