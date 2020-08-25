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Лента новостей / В регионе

Куряне стали реже разводиться

Сейчас курские ЗАГСы продолжают работать с частичными ограничениями

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Куряне стали реже разводиться. За прошедшие 7 месяцев на 16% снизилось количество разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональный комитет ЗАГС. За это время брак расторгла 2351 пара.

Летом традиционно количество регистраций брака увеличилось. В июле этого года оформили свои отношения 658 пар, в июне – 527, в мае из-за коронавирусных ограничений было только 119 бракосочетаний.

Сейчас курские ЗАГСы продолжают работать с частичными ограничениями, заявления на оказание услуг принимаются по телефонам и через портал госуслуг. Но на торжественной церемонии теперь разрешено присутствовать и гостям, при этом должны соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.
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