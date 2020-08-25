Фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе» состоялся в Курской области

Порядка 8 тысяч человек собрались на самый масштабный в Курской области фестиваль исторической реконструкции

Первый масштабный фестиваль военно-исторической реконструкции «Бой на Северном фасе» состоялся в Курской области. События одной из ключевых битв Великой Отечественной войны воссоздавали порядка 150 реконструкторов из разных регионов страны, было задействовано много бронетраспортеров, танков и орудий. Что же касается зрителей, то их собралось порядка 8 тысяч. На такой ажиотаж организаторы даже не рассчитывали, сообщает телеканал « ТАКТ ».

Фатежский район. Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269». Порядка 8 тысяч человек собрались на анонсированный ранее самый масштабный в Курской области фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе». Более 150 реконструкторов из 10 регионов поставили перед собой цель воссоздать атмосферу сражений на Курской дуге летом 1943 года. Старт реконструкции дал губернатор Роман Старовойт.





Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«Мы сегодня увидим один из эпизодов сложной и кровопролитной Курской битвы, где только среди фашистов погибло порядка полумиллиона человек».





Сценарий реконструкции построен таким образом, чтобы за один час отразить самые значимые, яркие эпизоды и аспекты одной ключевой битв Великой Отечественной войны. Роль мирного населения, коварство и жестокость оккупантов, разгромы и победы. Убедительность происходящему придавала задействованная в большом количестве техника – как советская, так и немецкая.





В июле 1943 года на месте проведения фестиваля исторической реконструкции насмерть стояли бойцы 70-й армии НКВД, а также 140-й стрелковой дивизии. Советские войска ценой огромных потерь сумели удержать высоту «269» и не допустили прорыв немецко-фашистских захватчиков к Курску.

Сопереживание зрителей, а их тысячи, достигло максимального уровня. Известие о разгроме оккупантов вызвало овации. Люди отмечают – ожидали хорошего зрелища, но получили нечто большее.

- Непередаваемые эмоции! Слезы на глазах, сложно описать… Очень рада, что внуки посмотрели, им очень понравилось. Спасибо за все. О Курской дуге я знаю много, так как сама фатежская, у нас дед погиб в Ольховатке. Мы часто приезжаем с дочерью, с внуками. Всегда нравится, но сегодня просто восторг.

- Замечательно все! В первый раз на таком мероприятии. Очень нравится. Это наша память, это наша история. И большая благодарность всем тем реконструкторам, и тем организаторам, которые это провели такое мероприятие. Ради нас, ради нашей памяти, ради наших детей.

Не скрывают своего восторга и сами реконструкторы. И это при том, что у каждого из них большой опыт участия в подобных мероприятиях.





Виталий Жеребилов, участник фестиваля, реконструктор (Белгородская область):

«Сегодня было все прекрасно – хорошая пиротехника, бронетехника участвовала. Массовость .А еще очень долго не было реконструкций в связи с пандемией COVID-19. За 2020 год это всего лишь третья реконструкция. И она шикарная. Сам занимаюсь этим с 2012 года - начинал с Красной Армии, а сейчас, как видите, в образе венгерского солдата».





Многие на Курской земле впервые. Рады, что стали участниками первой столь масштабной реконструкции грандиозной битвы.





Вячеслав Матыцин, участник фестиваля, руководитель военно-исторического клуба (Воронежская область):

«На Курской дуге впервые. Знаковое место, очень приятно было посетить именно эти районы, где вершилась победа Красной армии. Очень приятно, что вы пригласили нас на эту землю».





Евгений Когтев, организатор, представитель военно-исторического клуба «Пересвет» (Воронежская область):

«Мы сегодня были все участниками этого события. Мы почтили память предков. Подрастающему поколению показали, какая была страшная война. Все это очень важно. И сейчас чувства переполняют. Эмоции самые положительные»

Внимательно следил за ходом реконструкции председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов. Ранее, вместе с единомышленниками, он приложил немало усилий для того, чтобы события на Северном фасе Курской дуги были оценены по достоинству.





Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:

«Очень понравилось. Все удалось. И это видно по реакции детей, которые сегодня присутствовали. Я думаю, что это мероприятие важно прежде всего для молодежи, потому что память о тех событиях, которые проходили здесь, на Северном фасе, она должна оставаться в душах людей. И вот то, что увидели наши ребята, надолго сохранится в их памяти. Они теперь знают, как сражались наши деды, прадеды, отцы, в годы Великой Отечественной войны».





Фестиваль завершился, но прикоснуться к истории битвы на Северном фасе Курской дуги можно в любое время. Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» всегда ждет курян и гостей области.