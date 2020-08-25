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Курская мэрия штрафует подрядчика, который благоустраивает Театральную площадь

 Сроки сдачи объекта снова сдвинули - нужно успеть ко Дню город
Курская мэрия штрафует подрядчика, который благоустраивает Театральную площадь

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Подрядчика, который благоустраивает Театральную площадь Курска и, судя по всему, опять не укладывается в сроки, штрафуют. Мэрия приняла и оплатили только 30% уложенной плитки. «Остальное они будут доделывать пока не сделают, как надо», - подчеркнул Виктор Карамышев в интервью телеканалу «Сейм». Изначально планировалось завершить там ремонт к 20-м числам августа, но, когда стало ясно, что подрядчик не успевает, сроки отодвинули на 1 сентября. Сейчас работы там идут и днем и ночью. Сроки сдачи объекта снова сдвинули - нужно успеть ко Дню города, который в этом году решено отметить 5-6 сентября.

Санкции накладывают также за ремонт на Ермошкином озере. Его проводит та же компания, что и на Театральной площади - "Кварта-Л".

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