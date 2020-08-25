В Курске 16 «управляек» срывают график подготовки жилищного фонда к зиме
Мэрия просит прокуратуру провести проверку в отношении руководителей этих компаний
В этом году в планах управляющих жилым фондом организаций за счет средств собираемых по статье «текущий ремонт общего имущества» выполнить ремонт кровли и межпанельных стыков, заменить входные двери, утеплить и отремонтировать фасады, заменить аварийные участки трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления.
В Курске находится 2009 многоквартирных жилых домов с центральным отоплением, за техническую готовность которых к отопительному сезону отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Акты готовности к предстоящему отопительному сезону получены более чем на половину многоэтажек. Как отмечают в мэрии, ряд управляющих компаний не выполнили в полном объеме мероприятия по подготовке жилого фонда к зиме.