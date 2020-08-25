В Курске 16 «управляек» срывают график подготовки жилищного фонда к зиме

Мэрия просит прокуратуру провести проверку в отношении руководителей этих компаний

В Курске 16 «управляек» срывают график подготовки жилищного фонда к предстоящему осенне-зимнему периоду. Это ООО «Курский двор», ООО «ЖСК № 146», ООО «Лидер+», ООО «Спецстрой Курск», ООО УК «Жилсервис – Центр», ООО УК «Курск-Центр», ООО УК «Соловушка», ООО «Люкс-Комфорт», ООО «Люкс-Инвест», ООО УК «Мой дом», ООО УК «Курск – Жилсервис», ООО «УК Жилсервис «АРКС», ООО УК «Проект Честное ЖКХ», ООО «УК «Сити-Сервис», ООО «ТСЖ Восход – Управдом» и ООО «ГУК № 1». В городскую прокуратуру направлено письмо с просьбой о проведении проверки в отношении руководителей указанных организаций.В этом году в планах управляющих жилым фондом организаций за счет средств собираемых по статье «текущий ремонт общего имущества» выполнить ремонт кровли и межпанельных стыков, заменить входные двери, утеплить и отремонтировать фасады, заменить аварийные участки трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления.В Курске находится 2009 многоквартирных жилых домов с центральным отоплением, за техническую готовность которых к отопительному сезону отвечают управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Акты готовности к предстоящему отопительному сезону получены более чем на половину многоэтажек. Как отмечают в мэрии, ряд управляющих компаний не выполнили в полном объеме мероприятия по подготовке жилого фонда к зиме.