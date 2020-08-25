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Ресурсоснабжающие организации Курска на 82% готовы к новому отопительному сезону

Общая готовность городского хозяйства - около 72%
Ресурсоснабжающие организации Курска на 82% готовы к новому отопительному сезону

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На сегодня общая готовность городского хозяйства к зиме, по данным комитета ЖКХ, составляет около 72%, ресурсоснабжающих организаций - 82%. В зоне особого внимания – состояние всех инженерных систем. Вопросы подготовки к новому отопительному сезону обсудили в мэрии. 

Специалисты проверяют котельные установки, тепловые сети и объекты тепло -, электро-, газо- и водоснабжения. «Квадра» в этом году планирует выполнить капитальный ремонт с учетом реконструкции 9,351 км теплосетей.

«Гортеплосеть» сейчас завершает подготовку 15 котельных. «Курские электрические сети» ведут ремонт 13 км воздушных линий электропередач, 24 трансформаторов, 29 масляных выключателей, а также 272 трансформаторных подстанций. « Водоканал» занимается прочисткой и промывкой канализационных сетей, готовит водозаборы, полным ходом идет ремонт колодцев на водопроводах и замен насосного оборудования.

«Газпром газораспределение Курск» уже выполнило большую часть запланированных мероприятий - проводится текущий ремонт газового оборудования промышленных предприятий и газораспределительных пунктов, проверка газовых колодцев, покраска надземного газопровода и т.п.

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