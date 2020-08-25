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В Курске велосипедисты 44 раза нарушили ПДД

В 27 случаях пострадали люди

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С начала года в Курске сотрудники ГИБДД выявили 44 велосипедистов, которые нарушили правила дорожного движения, из них в 27 случаях пострадали люди.

Полицейские напоминают, что велосипедисты наравне с водителями автомобилей и других транспортных средств, а также пешеходами являются участниками дорожного движения и должны руководствоваться при передвижении на велосипеде по дорогам общего пользования требованиями ПДД. Так, в частности, велосипедист перед началом движения, перестроением, поворотом или разворотом, остановкой должен подавать соответствующие сигналы рукой (п. п. 1.2, 8.1 ПДД).

В правовом отделеним городского УМВД отмечают, что в случае нарушения требований ПДД велосипедисту грозит административный штраф.

Так, если велосипедит нарушит какое-либо правило, его шотрафуют на 800 рублей, а если при этом он будет еще и пьяным - размер штрафа составит от 1 000 до 1 500 рублей (ч. 2, 3 ст. 12.29 КоАП РФ).

Также на тысячу любителя экотранспорта могут оштрафовать, если он создаст помехи в движении транспортных средств (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ).

1 - 1,5 тысячи придется выложить, если нарушение ПДД велосипедистом повлекло по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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