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Куряне могут подать заявления о выплатах на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет до конца сентября

речь идет как о ежемесячных, так и о единовременных выплатах соцподдержки
Куряне могут подать заявления о выплатах на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет до конца сентября

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Заявления о выплатах на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет можно подать до 30 сентября включительно, напомнили в региональном отделении Пенсионного фонда. 

Речь идет о следующих пособиях: с детьми до 3 лет – ежемесячная выплата 5 тысяч рублей, с детьми от 3 до 16 лет – единовременная выплата 10 тысяч рублей, с детьми от 0 до 16 лет - дополнительная единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Все эти выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия работы и зарплаты, а также не учитываются при назначении пенсий, пособий, социальных выплат и других мер соцподдержки.

Заявление должен подать один из родителей или усыновителей (в электронном виде или на личном приёме в клиентской службе ПФР или МФЦ). Опекуны и попечители могут подать заявление только через территориальное учреждение ПФР или МФЦ.

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