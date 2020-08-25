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В следующем году в Курской области запустят 4 семеноводческих завода

Уже сейчас наш регион входит в число крупнейших поставщиков семян и это направление будут развивать
В следующем году в Курской области запустят 4 семеноводческих завода

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В следующем году в Курской области запустят 4 семеноводческих завода - в Щигровском, Обоянском, Касторенском и Курском районах. Уже сейчас наш регион входит в число крупнейших поставщиков семян. Как отметил губернатор, это очень перспективное направление, поэтому его будут развивать. Роман Старовойт посетил селекционно-семеноводческий центр компании «ЭкоНива» в селе Защитное Щигровского района. 

Сейчас там производят семена 14 культур для 58 регионов России. Географию сбыта выращенных на курской земле сортов дополняют Казахстан, Киргизия, Эфиопия, Азербайджан, Армения и Беларусь. Сейчас ведутся переговоры о поставках семян в Иран и Турцию. Все семена на этом предприятии без ГМО.

Через два года в селе Басово Щигровского района планируется открыть новый завод по производству семян мощностью в 200 тонн в день. В планах также строительство элеватора на 15 тысяс тонн хранения и научного центра по селекции. Сметная стоимость проекта – более 1 млрд рублей. 

Всего курские семенные заводы производят 175 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур высших репродукций в год. Открытие новых предприятий позволит увеличить объём производства курских семян в полтора раза. 


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