В Курске задержали рецидивистов-сожителей, распространявших героин

Мужчина распространял запрещенное вещество через закладки и получал "зарплату" на банковскую карту сожительницы







В Курске полицейские задержали рецидивистов, распространявших наркотики. В преступный бизнес были вовлечены оба - 34-летний горожанин и его 29-летняя сожительница. Причем оба они ранее уже были судимы. Запрещенное вещество они распространяли через тайники-закладки.Мужчина делел это в Курске и получал "зарплату" на банковскую карту сожительницы. Они пытались соблюдать меры конспирации при общении с поставщиком, используя мессенджеры при передаче информации о местах тайников.Пару оперативники задержали с поличным на улице Станционной при очередной попытке сбыта оптовой партии героина. В рюкзаке подозреваемого обнаружили 10 больших свертков, каждый из которых был расфасован на более мелкие партии. Также запрещенное вещество нашли при обыске в квартире закладчика и в кармане его сожительницы. По словам наркокурьеров, эти наркотики предназначались для собственного потребления. В общей сложности оперативники изъяли более 200 свертков весом более 500 грамм.Как выяснили правоохранители, наркотик был привезен из другого региона и предназначался для распространения как в Курской, так и в соседних областях.Сейчас подозреваемые арестованы, возбуждено два уголовных дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Партию наркотических средств уничтожат в установленном законом порядке.