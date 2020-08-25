В Курске задержали рецидивистов-сожителей, распространявших героин
Мужчина распространял запрещенное вещество через закладки и получал "зарплату" на банковскую карту сожительницы
Мужчина делел это в Курске и получал "зарплату" на банковскую карту сожительницы. Они пытались соблюдать меры конспирации при общении с поставщиком, используя мессенджеры при передаче информации о местах тайников.
Пару оперативники задержали с поличным на улице Станционной при очередной попытке сбыта оптовой партии героина. В рюкзаке подозреваемого обнаружили 10 больших свертков, каждый из которых был расфасован на более мелкие партии. Также запрещенное вещество нашли при обыске в квартире закладчика и в кармане его сожительницы. По словам наркокурьеров, эти наркотики предназначались для собственного потребления. В общей сложности оперативники изъяли более 200 свертков весом более 500 грамм.
Как выяснили правоохранители, наркотик был привезен из другого региона и предназначался для распространения как в Курской, так и в соседних областях.
Сейчас подозреваемые арестованы, возбуждено два уголовных дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Партию наркотических средств уничтожат в установленном законом порядке.