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С берега Курского водохранилища на Тускари собрали 10 мешков мусора

Его оставляют после себя отдыхающие

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Экологи привели в порядок берега Курского водохранилища на реке Тускарь - там убрали мусор, который оставляют после себя отдыхающие. Очистили порядка 2 км прибрежной полосы, собрали 10 мешков бытовых отходов - это около 1 кубометра.

К работам приступили в июне. На данный момент от мусора уже убран 21 водный объект общей протяженностью 25 км, более 800 человек собрали тысячу мешков отходов, отметил председатель регионального комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

Курянам напоминают, что за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды грозит штраф. В этом году за несанкционированное размещение отходов наложено штрафов на сумму 1,6 млн рублей.

Наш регион принимает участие во Всероссийской акции «Вода России», которая является частью нацпроекта «Экология». Акция продлится до конца октября.

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