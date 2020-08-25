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Санитарный вертолет в Курской области за три месяца совершил 49 вылетов

Контракт был заключен до 20 августа, новый планируется в начале следующего года
Санитарный вертолет в Курской области за три месяца совершил 49 вылетов

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Санитарный вертолет в Курской области за три месяца совершил 49 вылетов. Служба санавиации в нашем регионе возобновилась после длительного перерыва в конце мая.  Вертолет «Ансат» транспортировал из районов региона пациентов в областную больницу, по одному ребенку доставили в Нижний Новгород и в столичную клинику, еще одного - из Москвы в Курск. Всего вертолет доставил 51 пациента. 

В приоритете для экстренной эвакуации пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом и пострадавшие в ДТП с тяжелыми травмами, угрожающими жизни. 

Контракт на работу службы санитарной авиации был заключен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» до 20 августа. Это был пилотный проект, который показал, что курская медицина нуждается в службе санитарной авиации, отметила первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина. 

Новый контракт планируется заключить в начале следующего года при поступлении финансирования из федерального бюджета. Пока же до конца 2020-го для транспортировки экстренных пациентов будут использовать реанимобили класса «С».
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