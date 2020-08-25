Санитарный вертолет в Курской области за три месяца совершил 49 вылетов
Контракт был заключен до 20 августа, новый планируется в начале следующего года
В приоритете для экстренной эвакуации пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом и пострадавшие в ДТП с тяжелыми травмами, угрожающими жизни.
Контракт на работу службы санитарной авиации был заключен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» до 20 августа. Это был пилотный проект, который показал, что курская медицина нуждается в службе санитарной авиации, отметила первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина.
Новый контракт планируется заключить в начале следующего года при поступлении финансирования из федерального бюджета. Пока же до конца 2020-го для транспортировки экстренных пациентов будут использовать реанимобили класса «С».