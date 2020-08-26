1200 курян зарегистрировались в качестве самозанятых
Планируется, что самозанятые смогут претендовать на такие же меры поддержки, как и предприниматели
Налог на профессиональный доход — так официально называется спецрежим — для многих станет способом выйти из тени. Платить его можно без отчётности, для этого нужно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении или на сайте ФНС.
Зарегистрировавшись в качестве самозанятого, человек спокойно может запускать рекламу своих товаров и услуг, отмечает председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов. Налоговая нагрузка минимальная, отчисления в пенсионный фонд не обязательны.
В перспективе мы рассчитываем, что самозанятые смогут претендовать на такие же меры поддержки, как и предприниматели. Уже сейчас им доступны консультации, участие в вебинарах и обучение, пояснил Михаил Аксенов.