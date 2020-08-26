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Лента новостей / В регионе

1200 курян зарегистрировались в качестве самозанятых

Планируется, что самозанятые смогут претендовать на такие же меры поддержки, как и предприниматели
1200 курян зарегистрировались в качестве самозанятых

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1200 курян зарегистрировались в качестве самозанятых. Экспериментальный налоговый режим стартовал в пилотных регионах 1 января прошлого года, постепенно к нему присоединялись другие, включая Курскую область — с 1 июля 2020-го. Получить статус самозанятого могут те, кто создаёт услугу или продукт без посредников, у кого нет работодателя и наёмных сотрудников. Важно, чтобы доход не превышал 2,4 млн рублей в год.

Налог на профессиональный доход — так официально называется спецрежим — для многих станет способом выйти из тени. Платить его можно без отчётности, для этого нужно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении или на сайте ФНС.

Зарегистрировавшись в качестве самозанятого, человек спокойно может запускать рекламу своих товаров и услуг, отмечает председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов. Налоговая нагрузка минимальная, отчисления в пенсионный фонд не обязательны. 

В перспективе мы рассчитываем, что самозанятые смогут претендовать на такие же меры поддержки, как и предприниматели. Уже сейчас им доступны консультации, участие в вебинарах и обучение, пояснил Михаил Аксенов.
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