Планируется, что самозанятые смогут претендовать на такие же меры поддержки, как и предприниматели

1200 курян зарегистрировались в качестве самозанятых. Экспериментальный налоговый режим стартовал в пилотных регионах 1 января прошлого года, постепенно к нему присоединялись другие, включая Курскую область — с 1 июля 2020-го. Получить статус самозанятого могут те, кто создаёт услугу или продукт без посредников, у кого нет работодателя и наёмных сотрудников. Важно, чтобы доход не превышал 2,4 млн рублей в год.Налог на профессиональный доход — так официально называется спецрежим — для многих станет способом выйти из тени. Платить его можно без отчётности, для этого нужно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении или на сайте ФНС.Зарегистрировавшись в качестве самозанятого, человек спокойно может запускать рекламу своих товаров и услуг, отмечает председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов. Налоговая нагрузка минимальная, отчисления в пенсионный фонд не обязательны.В перспективе мы рассчитываем, что самозанятые смогут претендовать на такие же меры поддержки, как и предприниматели. Уже сейчас им доступны консультации, участие в вебинарах и обучение, пояснил Михаил Аксенов.