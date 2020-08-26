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«Мы уже научились укладывать трубы без подорожника». Курская «Квадра» прокомментировала видео ремонта труб скотчем

В соцсетях накануне появилось видео, на котором запечатлены рабочие, обматывающие в траншее трубу канцелярским скотчем
«Мы уже научились укладывать трубы без подорожника». Курская «Квадра» прокомментировала видео ремонта труб скотчем

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В соцсетях накануне появилось видео, на котором запечатлены рабочие, обматывающие в траншее трубу канцелярским скотчем. Куряне, как водится, тут же принялись ругать местных теплоэнергетиков. Самые внимательные заметили - это не рабочие «Квадры».

Представители курского филиала компании прокомментировали ролик: «Мы уже научились укладывать трубы без подорожника. Изоляцию — да, используем, только ППУ. На видео, если вдруг подписчики забыли — водопроводная сеть неизвестного местонахождения».

Видео, как оказалось, старое и запечатлен на нем действительно не Курск, и не рабочие «Квадры» — у них форма других цветов. Также можно заметить, что это водопровод, а не теплосеть.



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