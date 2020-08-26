«Мы уже научились укладывать трубы без подорожника». Курская «Квадра» прокомментировала видео ремонта труб скотчем
В соцсетях накануне появилось видео, на котором запечатлены рабочие, обматывающие в траншее трубу канцелярским скотчем
Представители курского филиала компании прокомментировали ролик: «Мы уже научились укладывать трубы без подорожника. Изоляцию — да, используем, только ППУ. На видео, если вдруг подписчики забыли — водопроводная сеть неизвестного местонахождения».
Видео, как оказалось, старое и запечатлен на нем действительно не Курск, и не рабочие «Квадры» — у них форма других цветов. Также можно заметить, что это водопровод, а не теплосеть.