«Мы уже научились укладывать трубы без подорожника». Курская «Квадра» прокомментировала видео ремонта труб скотчем

В соцсетях накануне появилось видео, на котором запечатлены рабочие, обматывающие в траншее трубу канцелярским скотчем

В соцсетях накануне появилось видео, на котором запечатлены рабочие, обматывающие в траншее трубу канцелярским скотчем. Куряне, как водится, тут же принялись ругать местных теплоэнергетиков. Самые внимательные заметили - это не рабочие «Квадры».Представители курского филиала компании прокомментировали ролик: «Мы уже научились укладывать трубы без подорожника. Изоляцию — да, используем, только ППУ. На видео, если вдруг подписчики забыли — водопроводная сеть неизвестного местонахождения».Видео, как оказалось, старое и запечатлен на нем действительно не Курск, и не рабочие «Квадры» — у них форма других цветов. Также можно заметить, что это водопровод, а не теплосеть.