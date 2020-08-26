Планируется привить более 60% местных жителей

Первая партия вакцины от гриппа поступит в Курскую область в начале следующей недели. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Белостоцкий на онлайн-заседании с главными врачами местных больниц.Всего регион должен получить 600 тысяч доз. Планируется привить более 60% местных жителей, при этом не менее 75% граждан старше 65 лет и пациентов из групп риска."Медработники должны быть привиты все, кроме тех, у кого есть медотводы", - подчеркнул Андрей Белостоцкий.По данным Центра медицинской профилактики областного комитета здравоохранения, все медучреждения готовы к вакцинации. Использоваться будут вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в минувшем сезоне в Курской области прививки против гриппа получили 49% населения, что позволило не допустить массовой заболеваемости.