Первая партия вакцины от гриппа поступит в Курскую область в начале следующей недели
Планируется привить более 60% местных жителей
Всего регион должен получить 600 тысяч доз. Планируется привить более 60% местных жителей, при этом не менее 75% граждан старше 65 лет и пациентов из групп риска.
"Медработники должны быть привиты все, кроме тех, у кого есть медотводы", - подчеркнул Андрей Белостоцкий.
По данным Центра медицинской профилактики областного комитета здравоохранения, все медучреждения готовы к вакцинации. Использоваться будут вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».
Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в минувшем сезоне в Курской области прививки против гриппа получили 49% населения, что позволило не допустить массовой заболеваемости.