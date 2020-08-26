Вакцинация от коронавируса в Курской области будет исключительно добровольной и бесплатной
Замгубернатора порекомендовал медработникам привиться всем
Как подчеркнул чиновник, вакцинация от коронавируса будет носить исключительно добровольный характер и будет бесплатной. Медработникам он порекомендовал привиться всем.
Мобильное холодильное оборудование для хранения вакцины поступило в лабораторию областного кожвендиспансера. Пять холодильников будут использоваться и на мобильных комплексах, чтобы доставлять вакцину для иммунизации сельских жителей. Еще два стационарных холодильника для хранения должны получить в ближайшее время, - рассказал главный врач кожвендиспансера Михаил Лукашов.
Вакцина от COVID-19 хранится при температуре -60°C, для транспортировки достаточно режима в -18°C, отмечают специалисты.
ФОТО: ТРК "СЕЙМ"