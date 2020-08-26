Под Курском собрали урожай знаменитой кукуевской картошки

ТАКТ". С её помощью жители небольшой деревни пытались обратить внимание президента на свою проблему. Им не разрешали регистрировать дома, так как жильё построено в буферной зоне заповедника на охранной территории. Урожай знаменитого картофеля было решено отдать на благотворительность.Под Курском собрали урожай знаменитой на всю страну кукуевской картошки, сообщает телеканал "
Жители деревни Кукуевка Курского района собрали урожай картошки, и не простой, а знаменитой на всю страну. Весной этого года на поле в районе населённого пункта люди весьма оригинально обратились к Президенту. «В. В. Путин Помогите Кукуевке Курской Области». Эта надпись сначала взошла, затем зацвела, несколько раз была прополана и окучена, а теперь время собирать урожай. О знаменитом картофельном письме узнали далеко за пределами Кукуевки, но самим местным жителям пока что это помогло слабо. Их дома построены в буферной зоне заповедника на охранной территории, жильё по-прежнему не разрешают зарегистрировать.
Максим Медов, житель деревни Кукуевка: Они это называют антропогенное давление – сильно много жилья, сильно близко к заповеднику. Хотя, по-моему, трасса нас отрезает надёжней не бывает. Администрация на все призывы отписывается, что идёт работа между министерством природных ресурсов, администрацией области, заповедником.
-Такая страна, столько земли и мы до сих пор не можем дать ладу, люди живут, созидают, а в итоге наживают столько проблем. Услышьте нас, пожалуйста!
Картофельная акция смогла привлечь внимание федеральных СМИ, ситуацией заинтересовался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кукуевке даже посвятили песню в эфире «Авторадио» знаменитые «Мурзилки». Добившись участия к проблеме, в минувшее воскресенье жители деревни взялись за лопаты и все вместе решили собрать урожай. Выкапывали картошку в одинаковых футболках с надписью «Я люблю Кукуевку».
Владимир Кузнецов, представитель инициативной группы: На футболках видите надпись «Я люблю Кукуевку». Да, все мы уже проникнуты проблемой, мы сплочены, мы любим свой населённый пункт, любим Кукуевку. Также видите два зелёненьких сердечка – мы любим природу, мы любим заповедник, который находится рядом. Поэтому мы не отвергаем ни в коем случае, если ситуация разрешится с нашим жильём, мы будем заботиться о природе и о нашем заповеднике.
Весь урожай, а это почти тонна картофеля, решено отдать на благотворительность. Несколько мешков передадут местным ветеранам и инвалидам. Большую часть подарят школе-интернату в деревне 1-е Цветово.
Под Курском собрали урожай знаменитой кукуевской картошки
Весь урожай, а это почти тонна картофеля, решено отдать на благотворительность