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Завтра Северная часть Курска останется без холодной воды

Подача холодной воды будет прекращена с 9 утра до 5 вечера
Завтра Северная часть Курска останется без холодной воды

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В четверг, 27 августа Северная часть Курска останется без холодной воды. Причина - ремонтно-профилактические работы, предупреждает «Курскводоканал». 

Речь идет об улицах Карла Маркса (от улицы Красный Октябрь и Никитская до проспекта Победы) с прилегающими улицами по обе стороны (улицы Школьная, Хуторская, Кавказские и др.), а также улицах Светлая, Светлые проезды, улицы Олимпийская, Спортивная, Братская, Фестивальная и Смородиновая. Подача холодной воды будет прекращена с 9 утра до 5 вечера.  

Курян просят сделать необходимые запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.
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