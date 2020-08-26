Завтра Северная часть Курска останется без холодной воды

Подача холодной воды будет прекращена с 9 утра до 5 вечера

В четверг, 27 августа Северная часть Курска останется без холодной воды. Причина - ремонтно-профилактические работы, предупреждает «Курскводоканал».Речь идет об улицах Карла Маркса (от улицы Красный Октябрь и Никитская до проспекта Победы) с прилегающими улицами по обе стороны (улицы Школьная, Хуторская, Кавказские и др.), а также улицах Светлая, Светлые проезды, улицы Олимпийская, Спортивная, Братская, Фестивальная и Смородиновая. Подача холодной воды будет прекращена с 9 утра до 5 вечера.Курян просят сделать необходимые запас воды.Справки по телефону 70-06-14.