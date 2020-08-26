На курских дорогах наносят новую разметку и меняют дорожные знаки
На некоторых участках работы завершат раньше намеченного срока, на некоторых есть небольшое отставание из-за ремонта теплосетей
На улице Парковой после проведения ремонтных работ изменилась схема дорожного движения. Одностороннее движение автомобильного транспорта введено на участках от проспекта Кулакова в сторону улицы Обоянской и в обратном направлении - от улицы Обоянской до проспекта Кулакова.
В микрорайоне КЗТЗ горизонтальную разметку нанесли на улицах Дейнеки, Моковской, Малышева, Конорева, Ольшанского, Комарова.
Как отмечает председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, работы идут согласно графику, большую часть объектов и вовсе планируют завершить раньше срока.
Однако есть и отставания по некоторым участкам. Они связаны с ремонтом теплосетей. Это улицы 1-я Суворовская, Пучковка, Орловская и Можаевская. Как только работы выполнят, ремонт автодорог продолжится.
Общая готовность по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске составляет 89%. На 41-м объекте заменили бордюрный камень, на 45-ти завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси.