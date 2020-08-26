На курских дорогах наносят новую разметку и меняют дорожные знаки

На некоторых участках работы завершат раньше намеченного срока, на некоторых есть небольшое отставание из-за ремонта теплосетей

Курские дорожники приступили к завершающему этапу ремонтных работ. Сейчас на городских дорогах восстанавливают пешеходные дорожки и меняют дорожные знаки, сообщили в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог. Одновременно рабочие наносят разметку износостойкими термопластичными массами. На 20 участках в Курске работы уже завершены: это улицы Краснополянская, Резиновая, Харьковская, Белгородская, Обоянская, 1-я Щигровская, Магистральная, а также проспект Кулакова.На улице Парковой после проведения ремонтных работ изменилась схема дорожного движения. Одностороннее движение автомобильного транспорта введено на участках от проспекта Кулакова в сторону улицы Обоянской и в обратном направлении - от улицы Обоянской до проспекта Кулакова.В микрорайоне КЗТЗ горизонтальную разметку нанесли на улицах Дейнеки, Моковской, Малышева, Конорева, Ольшанского, Комарова.Как отмечает председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, работы идут согласно графику, большую часть объектов и вовсе планируют завершить раньше срока.Однако есть и отставания по некоторым участкам. Они связаны с ремонтом теплосетей. Это улицы 1-я Суворовская, Пучковка, Орловская и Можаевская. Как только работы выполнят, ремонт автодорог продолжится.Общая готовность по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске составляет 89%. На 41-м объекте заменили бордюрный камень, на 45-ти завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси.