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На курских дорогах наносят новую разметку и меняют дорожные знаки

На некоторых участках работы завершат раньше намеченного срока, на некоторых есть небольшое отставание из-за ремонта теплосетей 
На курских дорогах наносят новую разметку и меняют дорожные знаки

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Курские дорожники приступили к завершающему этапу ремонтных работ. Сейчас на городских дорогах  восстанавливают пешеходные дорожки и меняют дорожные знаки, сообщили в региональном комитете транспорта и автомобильных дорог. Одновременно рабочие наносят разметку износостойкими термопластичными массами. На 20 участках в Курске работы уже завершены: это улицы Краснополянская, Резиновая, Харьковская, Белгородская, Обоянская, 1-я Щигровская, Магистральная, а также проспект Кулакова.

На улице Парковой после проведения ремонтных работ изменилась схема дорожного движения. Одностороннее движение автомобильного транспорта введено на участках от проспекта Кулакова в сторону улицы Обоянской и в обратном направлении - от улицы Обоянской до проспекта Кулакова.

В микрорайоне КЗТЗ горизонтальную разметку нанесли на улицах Дейнеки, Моковской, Малышева, Конорева, Ольшанского, Комарова.

Как отмечает председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, работы идут согласно графику, большую часть объектов и вовсе планируют завершить раньше срока. 

Однако есть и отставания по некоторым участкам. Они связаны с ремонтом теплосетей. Это улицы 1-я Суворовская, Пучковка, Орловская и Можаевская. Как только работы выполнят, ремонт автодорог продолжится.

Общая готовность по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Курске составляет 89%. На 41-м объекте заменили бордюрный камень, на 45-ти завершили укладку выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси.
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