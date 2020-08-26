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Все школы Курской области прошли проверку МЧС

955 образовательных организаций региона находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии
Все школы Курской области прошли проверку МЧС

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МЧС завершило приемку школ Курской области к новому учебному году. В новом учебном году в регионе будут работать 955 образовательных организаций: 525 школ, 266 дошкольных учреждений, 13 – высшего образования и другие. Все они находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии, сообщили в спасательном ведомстве.

В первую очередь инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы проверяли наличие и исправность первичных средств пожаротушения – огнетушителей, их должно быть определенное количество в зависимости от площади. Также инспекторы проверяли наличие планов эвакуации и запасных выходов, которые должны находиться в максимальной зоне доступа.

Сегодня все учебные заведения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации «Сирена МЧС», отмечают в ведомстве. В случае пожара информация автоматически передается в подразделение пожарной охраны.

Работа по обеспечению безопасности в образовательных организациях в ходе подготовки к новому 2020-21 учебному году продолжается и находится на постоянном контроле.
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