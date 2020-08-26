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На перекрестке вблизи Центрального рынка Курска появится новый пешеходный переход

Он заменит небезопасный нерегулируемый переход с улицы Луначарского на улицу Ендовищенскую
На перекрестке вблизи Центрального рынка Курска появится новый пешеходный переход

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На перекрёстке улиц Дзержинского - Сосновская - Александра Невского установили светофор и нанесли разметку - там появится новый пешеходный переход. Он заменит небезопасный нерегулируемый переход с улицы Луначарского на улицу Ендовищенскую. Дорожники демонтируют ограждения. 

Изменения в схеме движения коснулись и других улиц Центрального округа, информируют в мэрии.

Так, в районе дома № 59 по улице Павлуновского установили дорожный знак "Остановка запрещена". Около сельскохозяйственного рынка на улице Бойцов 9-й Дивизии в ближайшее время появится дорожный знак "Парковка" и соответствующяя разметка. В районе дома № 78 по улице Семёновская установят дорожный знак "Остановка запрещена" с табличкой дополнительной информации "Кроме инвалидов".

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