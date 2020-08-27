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Курская пенсионерка пыталась найти работу через Интернет и осталась должна по кредиту

Женщине предложили заработок на финансовой бирже, для этого нужно было оформить кредитную карту
Курская пенсионерка пыталась найти работу через Интернет и осталась должна по кредиту

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64-летняя пенсионерка из Курска пыталась найти работу через Интернет. Она оставляла заявки и резюме на разных сайтах, занимающихся трудоустройством. Ей позвонила девушка и предложила заработок на финансовой бирже. Курянку устроили предложенные ей условия работы и она поспешила выполнить указания лжеработодателей: скачала специальное приложение на телефон и оформила кредитную карту. Стоит отметить, что женщина согласилась на эту работу, не имея экономического образования и навыков в этой сфере деятельности.

В результате женщина лишилась более 100 тысяч рублей со своей  кредитной карты. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию. Правоохранителям она призналась, что ранее неоднократно слышала предупреждения об участившихся случаях мошенничества, но обещание большого заработка затмило ее бдительность.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские уже установили, что курянке звонили из-за рубежа. Как показывает практика, женщина будет обязана выплачивать долг по полученному кредиту. Вопрос о возмещении ущерба решится только после установления лиц, причастных к преступлению.

В региональном УМВД отмечают, каждый день в полицию обращаются до 10 человек с заявлениями о хищении их денег мошенниками. Преступники придумывают множество способов обмана, и для того, чтобы не стать жертвой аферистов следует запомнить только одно правило – если Вам позвонил неизвестный и в процессе разговора стал обсуждать финансовый вопрос, незамедлительно прервите разговор. Вам позвонил мошенник!
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