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У 22% обследованных курян выявили антитела к коронавирусу

В лаборатории Курского кожвендиспансера провели порядка 17 тысяч таких ИФА-обследований
У 22% обследованных курян выявили антитела к коронавирусу

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У 22% обследованных курян выявили антитела к коронавирусу. Такие исследования начали проводить в лаборатории Курского областного клинического кожвендиспансера в начале июня. За это время сделано порядка 17 тысяч таких ИФА-обследований. Тестируют медицинских работников, сотрудников учреждений здравоохранения и пациентов ковидных стационаров. 

Мощность лаборатории позволяет делать более тысячи исследований в сутки, сейчас там выполняют порядка 500 тестов в день, рассказал главврач кожвендиспансера Михаил Лукашов. 

Тест на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) определяет титр – количество обнаруженных антител. IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. 

IgM появляются в самом начале заболевания и свидетельствуют о текущей инфекции. IgG вырабатываются тогда, когда человек переболел, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и формирующемся иммунитете. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.
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