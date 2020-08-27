У 22% обследованных курян выявили антитела к коронавирусу
В лаборатории Курского кожвендиспансера провели порядка 17 тысяч таких ИФА-обследований
Мощность лаборатории позволяет делать более тысячи исследований в сутки, сейчас там выполняют порядка 500 тестов в день, рассказал главврач кожвендиспансера Михаил Лукашов.
Тест на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) определяет титр – количество обнаруженных антител. IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом.
IgM появляются в самом начале заболевания и свидетельствуют о текущей инфекции. IgG вырабатываются тогда, когда человек переболел, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и формирующемся иммунитете. Для исследования используется капиллярная или венозная кровь.