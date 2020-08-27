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Лента новостей / В регионе

В Курской области изменились правила выделения субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса

Суммы увеличились, в перечень видов деятельности на субсидию по модернизации добавлен общепит
В Курской области изменились правила выделения субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса

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В Курской области в августе изменились правила выделения субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса. Как рассказал председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксёнов, для начинающих предпринимателей предусмотрено увеличение максимальной суммы субсидии с 300 тысяч рублей до полумиллиона. В этом и следующем году принимаются к субсидированию антикризисные расходы – по арендной плате, за пользование недвижимым имуществом, по уплате страховых взносов – всё это за 2020 год. Максимальная сумма субсидирования по каждому виду – до 200 тысяч рублей. Это касается пострадавших отраслей. 

Кроме этого, увеличилась сумма субсидирования на модернизацию производства - до 5 миллионов рублей могут получить предприятия, выпускающие медицинскую продукцию. В перечень видов деятельности, по которым предприниматель может рассчитывать на субсидию по модернизации, теперь добавлен общепит.
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