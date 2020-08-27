Под Курском подросток на мотоцикле столкнулся с «Ауди»

Авария произошла в деревне Плотава Октябрьского района

26 августа в деревне Плотава Октябрьского района произошла авария с участием 15-летнего мотоциклиста.Как сообщили в ГИБДД, около часа дня подросток, не имея права на управление транспортными средствами, ехал по деревенской автодороге на мотоцикле «Уэльс». Юноша был без защитного мотошлема. Напротив дома №10 он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ауди 80», за рулем которого был 18-летний водитель.В результате ДТП несовершеннолетний байкер получил различные травмы.