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Лента новостей / Происшествия

Под Курском подросток на мотоцикле столкнулся с «Ауди»

Авария произошла в деревне Плотава Октябрьского района

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26 августа в деревне Плотава Октябрьского района произошла авария с участием 15-летнего мотоциклиста. 

Как сообщили в ГИБДД, около часа дня подросток, не имея права на управление транспортными средствами, ехал по деревенской автодороге на мотоцикле «Уэльс». Юноша был без защитного мотошлема. Напротив дома №10 он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ауди 80», за рулем которого был 18-летний водитель. 

В результате ДТП несовершеннолетний байкер получил различные травмы.
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