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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт рассказал курским выпускникам, как стать губернатором

Сегодня он встречается со стобалльниками ЕГЭ и победителями олимпиад
Роман Старовойт рассказал курским выпускникам, как стать губернатором

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Хотите стать губернатором? Роман Старовойт дает советы. Сегодня он встречается со стобалльниками ЕГЭ и победителями олимпиад. Отвечая на вопрос выпускников, Старовойт заметил, что, если раньше губернатор должен был быть, в первую очередь, политиком, то сейчас это не обязательно. Сейчас практически из любой профессии, по его словам, можно стать губернатором. Обязательное условие — наличие второго высшего образования в области государственной и муниципальной службы. «Но постоянно учиться приходится даже губернаторам. У нас каждый год проходит обучение», рассказал глава региона вчерашним школьникам. 
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