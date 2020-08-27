Президент раскритиковал курский ЮЗГУ за повышение цен на обучение
Как заверил глава Минобрнауки сейчас стоимость обучения уже скорректирована до уровня прошлого года
Однако, как заметил Владимир Путин, как минимум в Московском госинституте музыки имени Шнитке, Крымском инженерно-педагогическом университете, Севастопольском филиале Плехановского университета и в курском ЮЗГУ уже объявлено о повышении стоимости обучения.
Как заверил Валерий Фальков, министерство контролирует ситуацию совместно с Общероссийским народным фронтом, и сейчас ситуация уже скорректирована, решения приняты, стоимость обучения скорректирована до уровня прошлого года.