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Президент раскритиковал курский ЮЗГУ за повышение цен на обучение

Как заверил глава Минобрнауки сейчас стоимость обучения уже скорректирована до уровня прошлого года
Президент раскритиковал курский ЮЗГУ за повышение цен на обучение

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Президент обратил внимание главы Минобрнауки на то, что некоторые российские вузы повысили стоимость обучения. Об этом сообщает агентство ТАСС. Большинство высших учебных заведений страны, правда, сохранили цену на обучение на уровне прошлого года. 

Однако, как заметил Владимир Путин, как минимум в Московском госинституте музыки имени Шнитке, Крымском инженерно-педагогическом университете, Севастопольском филиале Плехановского университета и в курском ЮЗГУ уже объявлено о повышении стоимости обучения.

Как заверил Валерий Фальков, министерство контролирует ситуацию совместно с Общероссийским народным фронтом, и сейчас ситуация уже скорректирована, решения приняты, стоимость обучения скорректирована до уровня прошлого года.
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