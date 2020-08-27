В Доме Советов замечания курян по организации фестиваля исторической реконструкции взяли "на карандаш"

В следующем году увеличат количество парковочных мест и перераспределят потоки автотранспорта по нескольким дорогам, ведущим к месту проведения фестиваля

В курском Доме Советов проанализировали ошибок при организации фестиваля исторической реконструкции «Бой на Северном фасе». Заседание рабочей группы прошло под руководством заместителя губернатора Курской области Александра Чуркина.Участники пришли к выводу, что нужно кратно увеличить количество парковочных мест и перераспределить потоки автотранспорта по нескольким дорогам, ведущим к месту проведения фестиваля. Возможно организуют челночные рейсы от стоянок до места действия.При этом само место инсценировки боя могут перенести на другой склон высоты 269 - там естественный амфитеатр обширнее. Это позволит расположить большее количество зрителей без помех для комфортного просмотра. Отдельные места выделят для ветеранов и представителей старшего поколения. Также в планах установить большие экраны для трансляции действа.Также в следующий раз продумают организацию торговли, обеспечение зрителей питьевой водой и местами отдыха, увеличение числа туалетов, постов скорой помощи и многие другие предложения.Как подчеркнул Александр Чуркин, власти благодарны курянам не только за проявленное внимание к фестивалю, но и за предложения, которые они озвучили после завершения мероприятия."Огромный интерес к этому событию показал, что фестиваль действительно нужен, у него есть перспективы. Замечания, которые мы взяли на карандаш, помогут учесть все ошибки в дальнейшем, чтобы все куряне и гости региона могли в полной мере насладиться праздником", - подытожил замгубернатора.