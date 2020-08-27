В Курске поймали серийного магазинного вора

Он воровал одежду и продавал ее случайным людям

Курские полицейские задержали подозреваемого в серии краж из торговых центров - 37-летнего ранее неоднократно судимого горожанина.Курянин выбирал магазины без охраны и похищал одежду, не оборудованную антикражной системой. Так, из магазина на улице Щепкина он вынес 7 женских курток на общую сумму порядка 5 тысяч рублей. украденные вещи он сложил в пакет и смог остаться незамеченным, покидая место преступления.В полиции мужчина признался, что продал куртки случайным знакомым по цене ниже рыночной. Оперативники установили причастность курянина к трем аналогичным преступлениям. Возбуждены уголовные дела.