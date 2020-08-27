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Лента новостей / В регионе

Из-за моратория на продажу сельхозземля в Курской области оказалась самой дорогой по Центральной России

В регионе до 2050 года действует мораторий на продажу государственной и муниципальной сельхозземли
Из-за моратория на продажу сельхозземля в Курской области оказалась самой дорогой по Центральной России

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В Курской области оказалась самая дорогая земля сельхозназначения по Центральной России, пишет издание «Коммерсант Черноземья». Например, в прошлом году стоимость одного гектара земли доходила до 60 тысяч рублей. 

Причина в том, что в регионе до 2050 года действует мораторий на продажу государственной и муниципальной сельхозземли. Он нужен для того, чтобы земля доставалась только добросовестным землепользователям и использовалась эффективно, говорят в региональной администрации. Однако власти отказывают в приобретении земель даже тем предприятиям, которые уже давно и хорошо себя зарекомендовали.

Юристы уверены - региональный закон противоречит федеральному. 

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