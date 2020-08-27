Из-за моратория на продажу сельхозземля в Курской области оказалась самой дорогой по Центральной России
В регионе до 2050 года действует мораторий на продажу государственной и муниципальной сельхозземли
Причина в том, что в регионе до 2050 года действует мораторий на продажу государственной и муниципальной сельхозземли. Он нужен для того, чтобы земля доставалась только добросовестным землепользователям и использовалась эффективно, говорят в региональной администрации. Однако власти отказывают в приобретении земель даже тем предприятиям, которые уже давно и хорошо себя зарекомендовали.
Юристы уверены - региональный закон противоречит федеральному.