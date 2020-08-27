В Курске появится отделение реабилитации для онкобольных

ТАКТ".Курская область считается одним из лидеров по онкозаболеваниям. При этом статистика смертности от страшной болезни на территории региона под контролем, не раз подчёркивали власти. Медики отмечают, что лечение при любом виде онкологии достаточно тяжёлое и длительное. Потому процесс реабилитации является очень важным фактором в полноценном восстановлении пациентов, передает телеканал "
Углеша Станоевич, главврач ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер»: «Недостаточно просто прооперировать пациента, его нужно в последующем и выхаживать. С учётом того, что онкологическое лечение достаточно длительное, тяжёлое, реабилитация может продолжаться после лечения и день, и месяц, и год, и даже несколько лет. Это всё необходимо для облегчения состояния пациента».
По словам главного врача онкодиспансера, до недавнего времени проведение многих реабилитационных мероприятий было противопоказано. Врачи опасались, что они будут стимулировать рост опухолей. Однако в последнее время эксперты начали разрабатывать новые рекомендации. Сегодня Курск с визитом посетил реабилитолог, академик РАН Константин Лядов. В рамках рабочей поездки он встретился с медперсоналом онкодиспансера и ответил на вопросы специалистов касательно современных методов восстановления больных.
Константин Лядов, академик РАН, реабилитолог: «Мы должны добиться такой ситуации, чтобы пациент мог во время лечения продолжать жить полноценной жизнью, чтобы он мог быть нормальным человеком, который ходит на работу, который радуется жизни, который находит причины для того, чтобы жить. Потому что, к сожалению, когда человек заболевает окологическим заболеванием, очень у многих возникает ощущение, что жизнь закончилась и нужно готовиться к каким-то печальным последствиям».
Между тем, курская медицина не стоит на месте. В онкодиспансер продолжает поступать новейшее оборудование, которое позволяет проводить самые современные операции и выявлять коварное заболевание на ранних стадиях. Помимо курян специалисты готовы принять пациентов из соседних регионов.
Углеша Становечич, главврач ОБУЗ «Курский областной клинический онкологический диспансер»: «Оборудование у нас очень хорошее, которое позволяет делать практически все операции. Могу сказать, что на позапрошлой неделе сделана первая лапароскопическая резекция печени в регионе. Я думаю, это серьёзный шаг, о котором мы с гордостью можем говорить. За последние два месяца уже 10-15 пациентов, которые приехали из Москвы лечиться. Это за счёт роста центра, имени, оборудования. Люди слышат это, читают и с удовольствием начинают приезжать».
Ежедневно курский онкодиспансер принимает порядка 500 человек. На сегодня в стационаре на лечении находятся 355 пациентов. В планах открытие в онкоцентре специального реабилитационного отделения.
В Курске появится отделение реабилитации для онкобольных
Медики отмечают, что лечение при любом виде онкологии достаточно тяжёлое и длительное