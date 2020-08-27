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Курского фермера накажут за сгоревшую стерню

На одном из его угодий произошел пожар – сгорели 3 гектара стерни
Курского фермера накажут за сгоревшую стерню

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Фермера из Пристенского района Курской области привлекут к административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности. На одном из его угодий произошел пожар – сгорели 3 гектара стерни.

"Непосредственно поймать за руку поджигателя не удалось, - рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам Дмитрий Кононов, - однако, тот факт, что возгорание было допущено, дает основание для привлечения к ответственности".

К слову, два года назад этот же фермер уже платил штраф за аналогичное происшествие. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафа варьируется от 30 до 50 тысяч рублей.

К сожалению, это уже не первый подобный случай в этом году, когда собственники полей допускали пожары, говорят в региональном МЧС. Всего в области зарегистрированы 17 пожаров на полях и более 40 случаев горения стерни в период уборочной кампании.

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