Очередные работы в электросетях снова оставят курян без света

Самые масштабные отключения запланированы Центральном округе

Из-за плановых работ в электросетях жителям Курска снова будут отключать электроэнергию. На этот раз в зону отключения попадают следующие улицы:ул. Менделеева 22, 24, Широкая 2, ПЛК 61;ул. Обоянская 23-25,ул. Дружбы 1-7, 3А;ул. Народная 6-10/27;ул. Белгородская 20/1-24;2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,ул. Краснополянская 19-21, 2-12;ул. Монтажников 1-35;ул. Прилужная 1-79, 2-64;ул. Народная (Частный сектор) 17,19;ул. 5-я Кислинская, 3-я Степная, 4-12 - е Степные переулки, 4-7 - е Краснополянские переулки;ул. Нижняя Казацкая 99-121; 110-138;ул. Масловка 3-43; 4-44;4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72;ул. Сыромятникова 5-49; 2-36;1-й Заречный проезд 6-14; 11-13;ул. Заречная 114-168; 111-165;ул. Верхняя Луговая 340;ул. Бурцевка 7, 9;ул. Верхняя Казацкая 242А;ул. Верхняя Луговая 450-496; 405-425;ул. 1-я Орловская 1-29; 2-32;ул. 2-я Орловская 2-45 А; 1-51;2, 3, 4 сентября с 9-00 до 15-00:ул. Светлая 28-68; 45-97;пер. Светлый 1-21;1-й Светлый проезд 3-33;ул. Спортивная 2-162; 3- 125;ул. Олимпийская 4-138; 1-119ул. 4-я Кожевенная 1-35; 2-48;ул. Ровецкая 23-47; 10-28;ул. Пожарского 3-31; 2-14;ул. Курчатова 34-49;ул. Кутузова 11-39; 2-46;ул. Герцена 1, 3;