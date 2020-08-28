  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Очередные работы в электросетях снова оставят курян без света

Самые масштабные отключения запланированы Центральном округе
Очередные работы в электросетях снова оставят курян без света

Читайте также

Из-за плановых работ в электросетях жителям Курска снова будут отключать электроэнергию. На этот раз в зону отключения попадают следующие улицы:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 2 по 4 сентября с 9-00 до 16-00: 
ул. Менделеева 22, 24, Широкая 2, ПЛК 61;

С 2 по 4 сентября с 13-00 до 16-30:
ул. Обоянская 23-25,
ул. Дружбы 1-7, 3А; 
ул. Народная 6-10/27; 
ул. Белгородская 20/1-24;
2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,
1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,
ул. Краснополянская 19-21, 2-12;

С 2 по 4 сентября с 9-00 до 17-00:
ул. Монтажников 1-35;
ул. Прилужная 1-79, 2-64;
ул. Народная (Частный сектор) 17,19;
ул. 5-я Кислинская, 3-я Степная, 4-12 - е Степные переулки, 4-7 - е Краснополянские переулки;

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 2 по 4 сентября с 9-00 до 17-00:
ул. Нижняя Казацкая 99-121; 110-138;
ул. Масловка 3-43; 4-44;
4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72;
ул. Сыромятникова 5-49; 2-36;
1-й Заречный проезд 6-14; 11-13;
ул. Заречная 114-168; 111-165;
ул. Верхняя Луговая 340;
ул. Бурцевка 7, 9;
ул. Верхняя Казацкая 242А;
ул. Верхняя Луговая 450-496; 405-425;
ул. 1-я Орловская 1-29; 2-32;
ул. 2-я Орловская 2-45 А; 1-51;

2, 3, 4 сентября с 9-00 до 15-00:
ул. Светлая 28-68; 45-97;
пер. Светлый 1-21;
1-й Светлый проезд 3-33;
ул. Спортивная 2-162; 3- 125;
ул. Олимпийская 4-138; 1-119

Телефон для справок: 32-40-89 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

2 сентября с 9-00 до 16-00:
ул. 4-я Кожевенная 1-35; 2-48;
ул. Ровецкая 23-47; 10-28;
ул. Пожарского 3-31; 2-14;
ул. Курчатова 34-49;
ул. Кутузова 11-39; 2-46;

3 сентября с 13-30 до 16-00: 
ул. Герцена 1, 3;

Телефон для справок: 26-32-10
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Мошенники стали подтверждать курянам факты обмана

Курянка отсудила у местной «управляйки» 100 тысяч за скользкую дорожку

Братский корпус Знаменского монастыря торжественно передали Курской епархии РПЦ

В Курске в Тускарь сбросили сточные воды

На День города в Курске устроят флешмоб молодожёнов и откроют детинец

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске