Очередные работы в электросетях снова оставят курян без света
Самые масштабные отключения запланированы Центральном округе
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 2 по 4 сентября с 9-00 до 16-00:
ул. Менделеева 22, 24, Широкая 2, ПЛК 61;
С 2 по 4 сентября с 13-00 до 16-30:
ул. Обоянская 23-25,
ул. Дружбы 1-7, 3А;
ул. Народная 6-10/27;
ул. Белгородская 20/1-24;
2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,
1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,
ул. Краснополянская 19-21, 2-12;
С 2 по 4 сентября с 9-00 до 17-00:
ул. Монтажников 1-35;
ул. Прилужная 1-79, 2-64;
ул. Народная (Частный сектор) 17,19;
ул. 5-я Кислинская, 3-я Степная, 4-12 - е Степные переулки, 4-7 - е Краснополянские переулки;
Телефон для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 2 по 4 сентября с 9-00 до 17-00:
ул. Нижняя Казацкая 99-121; 110-138;
ул. Масловка 3-43; 4-44;
4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72;
ул. Сыромятникова 5-49; 2-36;
1-й Заречный проезд 6-14; 11-13;
ул. Заречная 114-168; 111-165;
ул. Верхняя Луговая 340;
ул. Бурцевка 7, 9;
ул. Верхняя Казацкая 242А;
ул. Верхняя Луговая 450-496; 405-425;
ул. 1-я Орловская 1-29; 2-32;
ул. 2-я Орловская 2-45 А; 1-51;
2, 3, 4 сентября с 9-00 до 15-00:
ул. Светлая 28-68; 45-97;
пер. Светлый 1-21;
1-й Светлый проезд 3-33;
ул. Спортивная 2-162; 3- 125;
ул. Олимпийская 4-138; 1-119
Телефон для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
2 сентября с 9-00 до 16-00:
ул. 4-я Кожевенная 1-35; 2-48;
ул. Ровецкая 23-47; 10-28;
ул. Пожарского 3-31; 2-14;
ул. Курчатова 34-49;
ул. Кутузова 11-39; 2-46;
3 сентября с 13-30 до 16-00:
ул. Герцена 1, 3;
Телефон для справок: 26-32-10