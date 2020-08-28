Курян приглашают на «Ночь кино»

Главная площадка в этом году будет под открытым небом - на площади перед цирком

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в Курской области, как и по всей России, в эту субботу, 29 августа, уже в пятый раз. Главная площадка в этом году будет под открытым небом - на площади перед цирком. Курян ждёт концерт, киновикторина и, конечно, кино.Зрители смогут посмотреть три самых кассовых российских фильма этого года – «Иван Царевич и Серый волк-4» (6+), «Лёд-2» (6+) и «Холоп» (12+)Всего в Курской области показы пройдут на 54 площадках. На главной из них в Курске - перед госцирком - за час до начала первого киносеанса, в 7 вечера, начнётся концерт Джаз-оркестра имени Вадима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана с участием солистов Курской государственной филармонии Варды Саакян и Лилии Разиньковой. Ведущая концерта - Светлана Привалова. Затем стартует традиционная киновикторина.Организаторы советуют гостям прихватить пледы для ночных сеансов и просят соблюдать санитарные меры.