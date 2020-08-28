Курян приглашают на «Ночь кино»
Главная площадка в этом году будет под открытым небом - на площади перед цирком
Всего в Курской области показы пройдут на 54 площадках. На главной из них в Курске - перед госцирком - за час до начала первого киносеанса, в 7 вечера, начнётся концерт Джаз-оркестра имени Вадима Людвиковского под управлением Эдуарда Кальмана с участием солистов Курской государственной филармонии Варды Саакян и Лилии Разиньковой. Ведущая концерта - Светлана Привалова. Затем стартует традиционная киновикторина.
Организаторы советуют гостям прихватить пледы для ночных сеансов и просят соблюдать санитарные меры.