Школьник из Курской области придумал «Воздушную зебру»

Новшество заключается в том, что специальные уличные фонари сверху дублируют рисунок обычного пешеходного перехода, чтобы он стал заметнее

В Курчатове на улице Ленинградская, напротив автостанции, появилась «Воздушная зебра». Это инновационный переход, новшество заключается в том, что специальные уличные фонари сверху дублируют рисунок обычного пешеходного перехода. Это сделает заметным «зебру» для автомобилистов в темное время суток и в непогоду и, как надеются местные власти, увеличит безопасность дорожного движения.Идея модернизации перехода принадлежит ученику 3-го лицея Роману Гуторову. С этим проектом он победил в городской исследовательской конференции для школьников «Краеведческие чтения», сообщает «Курчатов ТВ». Возможность зажечь «воздушную зебру» предоставили непосредственно ей изобретателю.К слову, аналогичные конструкции уже давно используются на трассах в соседних областях - Белгородской и Брянской.