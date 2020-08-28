Школьник из Курской области придумал «Воздушную зебру»
Новшество заключается в том, что специальные уличные фонари сверху дублируют рисунок обычного пешеходного перехода, чтобы он стал заметнее
Идея модернизации перехода принадлежит ученику 3-го лицея Роману Гуторову. С этим проектом он победил в городской исследовательской конференции для школьников «Краеведческие чтения», сообщает «Курчатов ТВ». Возможность зажечь «воздушную зебру» предоставили непосредственно ей изобретателю.
К слову, аналогичные конструкции уже давно используются на трассах в соседних областях - Белгородской и Брянской.