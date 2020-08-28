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В Курске дорогу не поделили такси и "Lexus". Таксиста доставали из разбитой машины спасатели

Авария произошла на 1-м Автодромном переулке
В Курске дорогу не поделили такси и "Lexus". Таксиста доставали из разбитой машины спасатели

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27 августа в Курске столкнулись "Renault Sandero" и "Lexus RX350". Авария произошла примерно в половину шестого часа вечера в районе дома №9 по 1-му Автодромному переулку. 

Как сообщили в ГИБДД, 58-летний таксист на "Renault Sandero", двигался с прилегающей территории со стороны пов. Лагеря в направлении поселка Моква Курского района и допустил столкновение с автомобилем "Lexus RX350", который двигался со стороны поселка Моква в направлении проспекта Клыкова. За рулем этой иномарки был 48-летний водитель. 

В результате оба водителя получили травмы. Спасатели проводили деблокировку водителя "Renault" из покареженной машины. По данным МЧС, у него черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.






ФОТО - УГИБДД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
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