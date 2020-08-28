На День города в Курске устроят флешмоб молодожёнов и откроют детинец

В течение всего дня любой желающий сможет воспользоваться очками виртуальной реальности, чтобы увидеть, как преобразится сердце Курска

Курские власти озвучили программу празднования Дня города. Торжества в этом году, напомним, пройдут раньше обычного - 5 и 6 сентября. В Курске развернут разнообразные локальные площадки в парках, скверах и на общественных пространствах.5 сентября состоятся концерты, фестивали и спортивные состязания. На Красной площади пройдут городские соревнования семейных экипажей «Папа-старты». На площадке перед спортивно-концертным комплексом (ул. Энгельса, 140Б) в течение всего дня можно будет наблюдать за любительским чемпионатом Черноземья по мотоджимхане – фигурному вождению мотоцикла.6 сентября праздник начнется в 11:30 с яркого флешмоба молодожёнов на Театральной площади. А за полчаса до этого курян и гостей города ждут на открытии Курского детинца. Там развернут семь локаций, где зазвучит камерная музыка и выступит церковный хор. Можно будет посмотреть фильм о Курском детинце и познакомиться с проектами «Курск – 2032». В течение всего дня любой желающий сможет воспользоваться очками виртуальной реальности, чтобы увидеть, как преобразится детинец.Вечером, Леонид Винцкевич представит курянам 25-й Международный фестиваль «Джазовая провинция». Начало концерта в 19:30. Улицы Ленина и Садовая на весь день станут большой творческой территорией: гостей ждёт классическая музыка и молодёжные кавер-группы, дефиле моделей студенческих театров мод и поэтические площадки.На Красной площади горожан ждёт книжная ярмарка «Курск читающий», а в Первомайском парке состоится фестиваль волонтёрских и общественных организаций «Добрый Курск».Организаторы отмечают, что программа праздника может корректироваться, а все мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.Кстати, уже сейчас детинец немного преобразился - на проходной завода КЭАЗ появился новый арт – предприятие выступило спонсором создания. Пока доступ на территорию органичен – ведутся работы по благоустройству.