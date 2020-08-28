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Лента новостей / В регионе

В Курске в Тускарь сбросили сточные воды

Экологи проводят экспертизы
В Курске в Тускарь сбросили сточные воды

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Вода в реке Тускарь на днях приобрела красный оттенок, а жители улицы Нижняя Набережная почувствовали неприятный запах и забили тревогу. На место выехали экологи и взяли пробы воды. Результаты экспертизы оказались неутешительными - зафиксирован сброс предположительно хозяйственно-бытовых сточных вод в реку. Сейчас специалисты выясняют состав и наличие превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоеме. Предстоит провести анализ сбрасываемых веществ в Тускарь, результаты станут известны в течение 10 дней. 

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