В Курске в Тускарь сбросили сточные воды

Экологи проводят экспертизы

Вода в реке Тускарь на днях приобрела красный оттенок, а жители улицы Нижняя Набережная почувствовали неприятный запах и забили тревогу. На место выехали экологи и взяли пробы воды. Результаты экспертизы оказались неутешительными - зафиксирован сброс предположительно хозяйственно-бытовых сточных вод в реку. Сейчас специалисты выясняют состав и наличие превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоеме. Предстоит провести анализ сбрасываемых веществ в Тускарь, результаты станут известны в течение 10 дней.