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Лента новостей / В регионе

Братский корпус Знаменского монастыря торжественно передали Курской епархии РПЦ

Планируется, что Курский детинец со временем станет туристическим ядром региона
Братский корпус Знаменского монастыря торжественно передали Курской епархии РПЦ

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В областном центре, в торжественной обстановке, состоялась символическая церемония передачи Братского корпуса Знаменского монастыря  Курской епархии РПЦ. Губернатор региона вручил ключ от здания митрополиту Курскому и Рыльскому Герману. На мероприятии также говорили о превращении исторического центра города в туристическое ядро региона, передает телеканал «ТАКТ».

Братский корпус  Знаменского монастыря был возведен во второй половине 19 века. После революции, в 1920-х годах,  монастырь был закрыт, и весь комплекс достался краеведческому музею.  В годы Великой Отечественной войны корпус пострадал не очень сильно, поэтому в 1945 году, вместе с другими строениями, был приспособлен под нужды создаваемого завода по производству низковольтной аппаратуры. Практически ничего не менялось до 2019 года, когда электроаппаратный завод  решился на безвозмездную передачу здания области. В том же году, в декабре, руководитель региона в торжественной обстановке вручил митрополиту Курскому и Рыльскому Герману документы о передаче братского корпуса Курской Епархии. А сейчас состоялась еще одна церемония – символическое вручение митрополиту ключа. 

Герман, митрополит Курский и Рыльский:

  «И наконец-то мы дожили  до этого времени, разрешились очень многие вопросы и проблемы. Огромное спасибо вам.  Сегодня принимаю этот символический ключ, и вместе с ним здание братского корпуса.  Над его благоустройством, восстановлением исторического облика  нам предстоит вместе поработать»

Поработать предстоит не только над Братским корпусом. Электроаппаратный завод передал области и другие объекты, расположенные на территории Курского детинца – исторического центра города. Привести их в порядок планируется в рамках реновации, приуроченной к празднованию 1000-летия Курска. Задача серьезная, сложная, но необходимая – подчеркнул губернатор области.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

 «Если мы восстановим исторический центр нашего любимого Курска, где мы сейчас находимся, где тысячу лет назад зарождался наш город, то это будет выполнение в высшей степени важной задачи, которая будет понята людьми. У города сейчас вырвано сердце. Сейчас сердце вот так выглядит. Но наш тысячелетний город не заслуживает такого сердца»

Происходящие перемены волнительны и приятны – отметил руководитель электроаппаратного завода Андрей Каннуников. По его словам, предприятие активно сотрудничало с Курской епархией в вопросах восстановления знаковых объектов, но недоставало поддержки властей.

Андрей Канунников, председатель стратегического комитета УК «КЭАЗ»:

 «Я так долго ждал, что нас услышат, я так долго ждал, что у нас появятся какие-то крылья, которые помогут нам не ползли, а лететь. Роман Владимирович, вам спасибо большое за этот дух, за темп, который вы задали»

Планируется, что Курский детинец со временем станет туристическим ядром региона. А уже 6 сентября, в День города, территория будет частично открыта для свободного посещения.
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