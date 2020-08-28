Курянка отсудила у местной «управляйки» 100 тысяч за скользкую дорожку

Зимой прошлого года женщина поскользнулась возле своего дома и получила травму

Курянка отсудила у местной «управляйки» 100 тысяч рублей за скользкую дорожку. Зимой прошлого года женщина поскользнулась возле своего дома на улице Ломоносова. Его обслуживает управляющая компания «Ком Центр». Женщина получила травму и ей пришлось долго лечиться: сначала - в больнице, потом - амбулаторно. Курский областной суд рассмотрел иск и пришел к выводу, что в случившемся виновата «управляйка», которая не очистила придомовую территорию от наледи.Кроме компенсации морального вреда апелляционная инстанция взыскала с УК в пользу истицы еще и 50-тысячный штраф.