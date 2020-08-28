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Курянка отсудила у местной «управляйки» 100 тысяч за скользкую дорожку

Зимой прошлого года женщина поскользнулась возле своего дома и получила травму
Курянка отсудила у местной «управляйки» 100 тысяч за скользкую дорожку

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Курянка отсудила у местной «управляйки» 100 тысяч рублей за скользкую дорожку. Зимой прошлого года женщина поскользнулась возле своего дома на улице Ломоносова. Его обслуживает управляющая компания «Ком Центр». Женщина получила травму и ей пришлось долго лечиться: сначала - в больнице, потом - амбулаторно. Курский областной суд рассмотрел  иск и пришел к выводу, что в случившемся виновата «управляйка», которая не очистила придомовую территорию от наледи. 
Кроме компенсации морального вреда апелляционная инстанция взыскала с УК в пользу истицы еще и 50-тысячный штраф. 
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