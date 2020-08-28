Мошенники стали подтверждать курянам факты обмана
Пенсионерка из Курска лишилась 10 тысяч рублей после разговора с лжесотрудниками банка
Так, с карты 68-летней пенсионерки мошенники списали 10 тысяч рублей. Разговор с курянкой начинался со стандартной фразы: «Вам позвонили из службы безопасности банка!» Аферист убедил пожилую женщину, что посторонние лица списали с ее карты 2 тысячи рублей и предложил перевести деньги на безопасный счет. Пенсионерка назвала незнакомцу номер банковской карты и секретный код из смс-сообщения. Когда с ее счета списались денежные средства, она осознала, что стала очередной жертвой электронного мошенничества. Злоумышленник же в очередной раз связался с курянкой и подтвердил факт обмана.
Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.