Мошенники стали подтверждать курянам факты обмана

Пенсионерка из Курска лишилась 10 тысяч рублей после разговора с лжесотрудниками банка

На днях пять курян лишились сбережений после разговора с лжесотрудниками банка. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.Так, с карты 68-летней пенсионерки мошенники списали 10 тысяч рублей. Разговор с курянкой начинался со стандартной фразы: «Вам позвонили из службы безопасности банка!» Аферист убедил пожилую женщину, что посторонние лица списали с ее карты 2 тысячи рублей и предложил перевести деньги на безопасный счет. Пенсионерка назвала незнакомцу номер банковской карты и секретный код из смс-сообщения. Когда с ее счета списались денежные средства, она осознала, что стала очередной жертвой электронного мошенничества. Злоумышленник же в очередной раз связался с курянкой и подтвердил факт обмана.Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.