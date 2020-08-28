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Лента новостей / В регионе

Последние выходные лета порадуют курян жарой

Осадков не ожидается, по ночам возможен лишь туман
Последние выходные лета порадуют курян жарой

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Последние выходные лета порадуют курян жаркой погодой. Как сообщает «Центрально-Черноземное УГМС», осадков в регионе в последние летние дни не ожидается, местами возможен лишь ночной туман.

Грядущей ночью температура воздуха будет колебаться от 9ºС до 14ºС тепла, в субботу, 29 августа днем воздух прогреется до +21 - +26ºС.

В воскресенье, 30 августа еще потеплеет. Ночные температуры останутся прежними а вот днем столбики термометров достигнут отметки в +32ºС. 

В понедельник будет также очень тепло - в дневные часы воздух может прогреться до 33 градусов выше нуля. При этом осадков вновь не ожидается.

Жаркий аккорд календарное лето поставит в понедельник, 31 числа. По области ожидается до 33ºС с положительной отметкой, в Курске - всего на градус меньше.



ФОТО - АЛЕКСАНДРА РЫШКОВА
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