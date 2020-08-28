Роман Старовойт лично перезвонил ей и предложил помощь после того, как она оставила комментарий на его странице в соцсети

Губернатор пообещал погасить за курянку налог на подаренную сельсовету землю. По словам женщины, Роман Старовойт лично перезвонил ей и предложил помощь после того, как она оставила комментарий на его странице в соцсети, сообщает 46ТВ.Напомним, курянка Наталья Колоколова каким-то образом стала владелицей нескольких гектаров дорогой земли в Курском районе. Подарив участок Нижнемедведицкому сельсовету, она оказалась должна по налогам за эту землю. Дело рассматривал Курский райсуд, потом апелляцию - Курский областной суд. Последний вынес решение не в пользу горожанки.Кто и зачем оформил несколько гектаров земли на пенсионерку без ее ведома, сейчас выясняют правоохранители.