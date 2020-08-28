В этом году 27 курских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Курской области подвели итоги ЕГЭ

В Курской области подвели итоги ЕГЭ. В этом году 27 выпускников написали единый госэкзамен на 100 баллов. Двое из них получили стобалльный результат сразу по двум предметам: это ученик курской школы №28 Даниил Журавлев - он получил по 100 баллов по биологии и химии, и выпускница 5-й школы Курчатова Надежда Родина - она написала на 100 баллов русский язык и химию.Всего в Курской области ЕГЭ писали около 4,5 тысячи человек, среди них 4211 выпускников школ, 50 – учащиеся профессиональных образовательных организаций, 201 – выпускники прошлых лет, еще 14 приехали из других регионов.623 участника набрали более 220 баллов по трем предметам, в том числе 343 выпускника – 250 и более баллов.Также четыре выпускника курских школ стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. При поступлении в вуз они получили дополнительные баллы. Кроме этого, призеры и их педагоги-наставники получат премию.