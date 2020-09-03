На фестиваль уличной еды в Курск приедут повара из Москвы, Калининграда и Смоленска

Гостям представят экзотические блюда кухонь стран народов мира

В первые осенние выходные в Курске в парке Боева дача пройдет фестиваль уличной еды. На фестиваль специально приедут более 20 проектов из Москвы, Калининграда, Смоленска и, разумеется, из самого Курска. Участники представят свои гастрономические концепции: от представителей локальных продуктов до экзотических блюд кухонь стран народов мира. Куряне смогут попробовать пян-се, клопсы, чуррос, пироги чуду и другой оригинальный стритфуд.С 10 утра до 10 вечера 5 и 6 сентября на Боевке будут работать сразу несколько фестивальных зон: фуд-корт, ремёсленная мастерская, кинотеатр под открытым небом, фотозоны, мастер-классы по обучению стартап-проектам малого бизнеса в сфере уличной гастрономии, зоны активного отдыха и много других сюрпризов. Но главным участником действа станет еда."Гости увидят совершенно новый подход к уличной еде, в котором создатель проекта покажет все этапы приготовления блюда", - заявляют организаторы.Отдельным событием мероприятия станет «Фестиваль уличного кино», открытый диалог «БеZOOMная наука» на различные темы, «Научная Лужайка» с гигантскими настольными и интеллектуальными играми и другие активности.Фестиваль проводится в рамках празднования 75-летия атомной промышленности России. Организаторы - Курская АЭС, концерн Росэнергоатом, объединение Street Food Russia и Информационный центр по атомной энергии Курска.